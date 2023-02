Lazio, il futuro di Romero è (ancora) incerto. Lotito con Ramadani: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giovedì sera, Luka Romero ha esordito in Europa da titolare, non partiva dall'inizio dal 13 novembre, Juve - Lazio. E il traguardo - festeggiato su Instagram - è giunto nel momento di massima tensione con il suo agente Ramadani. Mercoledì sera, 24 ore prima della gara contro il Cluj, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito si è riunito col manager dell'argentino per provare a sbloccare l'impasse e chiudere l'accordo sul rinnovo. Non ci è riuscito. L'intesa continua a mancare. E le distanze, come ormai risaputo, vertono sulla commissione da cinque milioni pattuita con l'agente nel giugno del 2021. Lotito non avrebbe propriamente detto no, ma vorrebbe ridiscutere le modalità di pagamento. Non un versamento cash, ma un pagamento da riconoscere di pari passo con l'evoluzione del giocatore. Al momento, ci si è lasciati con l'idea di risentirsi nei prossimi giorni.

La trattativa per il rinnovo scorreva liscia, s'è complicata sul più bello. Per mesi sono arrivate solamente rassicurazioni sull'esito dell'operazione, data in fase di chiusura già a ottobre. La firma era annunciata per novembre. Dopo il mercato invernale è emersa tutt'altra situazione. Romero aveva offerte da mezza Europa e un principio di accordo col Napoli, che all'epoca stava trattando il prolungamento del contratto di Koulibaly. Nel frattempo alla Lazio arrivò Sarri e Ramadani, suo manager, propose alla Lazio l'argentino, Tare colse al volo l'occasione. L'accordo con l'agente era il seguente: contratto di 3 ani al ragazzo da 400 mila euro a stagione con promessa di rinnovo al compimento della maggiore età e pagamento di una commissione di 5 milioni alla firma, scontata di cinque milioni. Lotito non si oppose. La Lazio, già da settembre, s'era mossa per blindarlo nei tempi pattuiti. Aveva offerto un quinquennale, l'entourage era più per un accordo triennale. La società ha dunque aperto a un contratto di tre anni, con opzione per il 2027. L'operazione è in stallo, servirà l'opera diplomatica del ds per evitare che Romero parta a zero a giugno.

