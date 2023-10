Lazio, il nuovo patto Lotito-Sarri. E del futuro si parlerà a fine anno...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Sarri e Lotito si troveranno a fine anno per valutare il da farsi, per decidere come andare avanti o come chiudere l'esperienza del tecnico in biancoceleste. È questo l'ultimo accordo tra i due, una sorta di patto di non belligeranza che attualmente regola il loro rapporto. Se al termine della stagione uno dei due esternerà delle mancanze di condizioni per proseguire, allora si lavorerà ad un accomodamento contrattuale, ed eventualmente economico, per risolvere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Sarri ha il contratto in scadenza nel 2025 e guadagna 4 milioni a stagione. Non ha mai 'battuto i piedi' per ottenere un aumento o un prolungamento, e Lotito non è il tipo che esonera facilmente o senza fare calcoli. La volontà di entrambi è di riportare la Lazio nelle competizioni europee. Il patron, ovviamente, spinge per tornare in Champions League: solo così i biancocelesti potrebbero avere i giusti ricavi per programmare le prossime finestre di mercato. Ci sono i riscatti di Guendouzi (2024) e Rovella e Pellegrini (2025) da saldare in futuro. Sarri però non vuole obiettivi.

I due si sono ritrovati sulla stessa linea poco prima della partita contro l'Atalanta, grazie anche all'aiuto del ds Fabiani, che era riuscito a ricucire il rapporto durante una cena a tre. Il tutto, poi, è stato anche facilitato dal turnover del tecnico e dalle vittorie contro Gasperini e il Sassuolo. Il buon momento però è stato spezzato dalla sconfitta contro il Feyenoord, che ha fatto crollare gli animi. Al momento, solo i risultati possono diminuire le distanze che ci sono state in estate sul mercato, che hanno evidentemente lasciato scorie pesanti nel rapporto tra Sarri e Lotito. Un altro aspetto che andrà valutato a gennaio e a fine anno. Per ora, il patron vigila: il tecnico deve affrontare il tour de force che lo aspetta con la massima concentrazione. La Lazio non può più sbagliare.