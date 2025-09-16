Lazio, il punto sugli infortunati in vista del derby: da Rovella a Castellanos

RASSEGNA STAMPA - “Rovella e Castellanos faremo di tutto per recuperarli durante la settimana, non sembrano infortunati gravi ma da qui a dire che saranno sicuramente in campo al derby non lo so”. Il primo è finito ko dopo 40 minuti, dopo già il caso scoppiato in settimana per l’affaticamento zona pube riportato dalla Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, non è chiaro se il giocatore abbia taciuto i fastidi con l’Italia, se si tratti di una riacutizzazione della pubalgia o solo di un affaticamento agli adduttori. Oltretutto, ieri il tecnico ha spiegato di aver pensato a soluzioni diverse come a far giocare Cataldi per Rovella e Belahyane per Dele-Bashiru ma temeva di restare senza cambi a 20 minuti dalla fine. Rovella sarà ricontrollato nei prossimi giorni, si deciderà in extremis.

Quanto al Taty, sono giorni che era sofferente agli adduttori. Contro il Sassuolo ha giocato, è stato sostituito e in panchina aveva la borsa di ghiaccio sulla coscia sinistra. Anche lui come Rovella sarò ricontrollato, nel frattempo si tiene pronto Dia per il derby. Per il resto della rosa è fatta in parte con Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. In mediana Guendouzi e uno tra Rovella-Cataldi, mentre Dele-Bashiru ha giocato due derby da titolare con Baroni, entrambi falliti. L’unica alternativa è Belahyane, che Sarri sta valutando bene da mezzala. Cancellieri sarà confermato a destra perché Isaksen non è pronto.

In questo mare di dubbi, Sarri continua a non avere Vecino: "E’ negativo ai controlli, ma le sue sensazioni continuano a non essere estremamente positive", vale lo stesso per Patric "Potrebbero essere gli ultimi giorni in cui si allena a parte, può darsi che a fine settimana o al massimo all’inizio della prossima potrebbe rientrare in gruppo. Nelle trasferte è sempre presente, vuole stare con la squadra, un segnale positivo". Preoccupa Lazzari invece che: "Ha fatto gli esami strumentali, sembra ci sia una piccola lesione al soleo, per un po’ di tempo sarà fuori".

