Lazio, il tempo delle scelte: Lotito con Sarri e rispunta Peruzzi

La Lazio si prepara alla stagione che verrà. Il ritorno in Champions potrebbe portare nelle casse biancoceleste risorse importanti che serviranno per rimpinguare e migliorare la rosa. Tante saranno le novità che non si limiteranno solo alla squadra. Anche la dirigenza subirà delle modifiche. La prima riguarda Igli Tare. Il direttore sportivo albanese potrebbe salutare Formelllo dopo 18 anni (tra campo e quadro societario). Il contratto in scadenza a giugno non è stato ancora rinnovato e le strade potrebbero separarsi. Qualora dovesse lasciare chi prenderebbe il suo posto? Tante le voci che si sono rincorse in questi giorni, ma la decisione di Lotito potrebbe essere sorprendente. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il presidente non avrebbe pensato a nessun uomo come sostituto. Le prestazioni della Lazio e la personalità di Sarri avrebbe spinto il patron ad affidarsi completamente al tecnico. Sarri prenderebbe maggiore potere e avrebbe una funzione simile a quella che aveva Ferguson al Manchester United. Non solo allenatore, ma un manager a tutto tondo che si occupi della gestione interna.

ALTRE FIGURE - L'importanza di Sarri nella crescita dentro e fuori dal campo è evidente e Lotito è sempre più convinto di proseguire la strada intrapresa nell'estate del 2021. Il carisma del Comandante e i risultati della squadra hanno contribuito ancor di più a conquistare il cuore di Lotito. Il patron, come ha anticipato nei giorni scorsi, ha ripreso tutto in mano lui ed è pronto a fare il mercato estivo in prima persona per rinforzare la squadra da fornire all'allenatore. Sarri e Lotito, però, avranno bisogno di un po' di aiuto. Diverse figure sono state accostate per affiancare il duo di forza all'interno della Lazio. Cristiano Giuntoli è un grande amico del tecnico e sarebbe un sogno per lui tornare a lavorare insieme. Non è ovviamente l'unico nome perché anche il profilo di Sartori non è da sottovalutare e la sua pista è da seguire con attenzione. I candidati non mancano, ma la vera notizia potrebbe essere un grande e gradito ritorno. Di chi si tratta? Il nome è quello di Angelo Peruzzi. Sarri avrebbe chiesto il ritorno dell'ex portiere come club manager che possa aiutarlo nella gestione interna. La soluzione potrebbe prendere quota nelle prossime settimane e sarebbe un'autentica e importante novità.

