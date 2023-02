Lazio, Immobile a segno anche in Conference: il gol non ha frontiere

Dopo 448 minuti di digiuno, il centravanti biancoceleste si inventa un super gol che schianta il Cluj. Ciro ha segnato in tutte...

RASSEGNA STAMPA - Bentornato Ciro Immobile. Non è un caso se il ritorno al gol del proprio capitano ha permesso ai biancocelesti di tornare al successo. Una vittoria importante quella contro il Cluj perché ottenuta in inferiorità numerica. Immobile non segnava dal 4 gennaio, giorno della trasferta di Lecce, ma all'Olimpico il gol mancava addirittura da ottobre e dalla sfida con lo Sturm Graz. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il numero 17 ha stabilito un nuovo primato da quando veste la maglia con l'aquila sul petto. Immobile ha realizzato almeno un gol in ogni competizione da quando gioca alla Lazio. Sono 6 differenti: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League e Conference League, appunto. Gol senza frontiere per il bomber con Sarri che può esultare per aver ritrovato il suo attaccante dopo un periodo di appannamento.