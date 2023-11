Lazio, Immobile e il record storico nei derby: ora può raggiungere Piola

RASSEGNA STAMPA - C'è fame, voglia di riscatto, anche se già andato a segno: Ciro Immobile vuole ribaltare la sua situazione. Dopo un avvio difficile in stagione, il capitano della Lazio ha la possibilità di riscrivere una nuova pagina della storia del club, in una sola settimana. Se contro il Feyenoord ha realizzato la 200esima rete con la maglia della Lazio, in Serie A invece è a quota 197. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, ora Ciro punta ad essere l’ottavo calciatore nella storia della Serie A a superare quota 200.

Ma i record messi nel mirino non finiscono qui. Sì perché, domenica c'è la grande possibilità di sbloccarsi anche con la Roma, in un match infuocato e che prepara a una grande battaglia la Lazio. Nella derby della Capitale, Ciro Immobile non segna dalla stagione 2020-2021, match terminato 3-0 per i biancocelesti.

Per questo, se Maurizio Sarri decidesse di mandarlo in campo dal 1', Immobile si attaccherebbe alla ricerca del gol con una cattiveria agonistica mai vista prima. Ma non solo, perché il capitano può raggiungere un altro record. Ciro Immobile ha segnato 6 gol alla Roma (4 in campionato, 2 in Coppa Italia). Davanti a lui, c'è solo Silvio Piola con 7 gol, che è il calciatore della Lazio che ha segnato di più nei derby. Dopo aver staccato il bomber per reti totali nella storia biancoceleste, domenica potrebbe essere l'occasione di ripetersi, ma in un match in cui il capitano potrebbe davvero riscrivere la storia della Lazio nei derby.