Lazio, Immobile: "Fiero di essere capitano di questo manipolo di fratelli" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima di tutto, Ciro Immobile ha voluto augurare ai tifosi della Lazio 'Buona Pasqua'. Poi, con ancora il batticuore dopo la partita e la vittoria di ieri sera all'Olimpico, l'attaccante biancoceleste ha voluto manifestare tutta la sua gratitudine ai suoi compagni per quel che è stato fatto. "Come sono orgoglioso di essere il capitano di questo manipolo di fratelli", ha scritto in un post condiviso su Instagram. La foto che l'accompagna non poteva che essere quella di suqadra scattata nello spogliatoio.

