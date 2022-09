Lazio, Immobile: "Infortunio particolare, proverò a esserci ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta a scendere in campo nel lunch match di domenica 2 ottobre in programma alle 12.30 contro lo Spezia. Il punto interrogativo più grande è quello relativo a Ciro Immobile infortunatosi durante il ritiro con la Nazionale e in dubbio per la gara. Proprio il bomber biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "L'infortunio è un po' particolare, ho un po' di edema che non fa vedere bene, ora è passata un'altra settimana e proverò a esserci, anche se i dottori sono restii quando c'è da rischiare. Se il rischio sarà grande non giocherò, altrimenti spero di esserci. Ho parlato con Mancini quando è atterrato a Roma e abbiamo deciso di non rischiare, era molto rischioso rispondere alla convocazione".