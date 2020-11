Lazio: Immobile, Leiva e Strakosha lasciano Formello prima dell'allenamento

Non è di certo una vigilia facile quella che sta vivendo la Lazio a poco meno di 24 ore dal match di domani contro la Juventus. Il caos legato alla questione tamponi fa da padrone e come se non bastasse si aggiunge un altro punto di domanda. La squadra infatti scenderà in campo alle 15:30 per la rifinitura ma intorno alle 15:00 Ciro Immobile ha lasciato il centro sportivo. Qualche minuto dopo anche Lucas Leiva è andato via con la propria macchina. Pochi minuti prima delle 15:30 anche Thomas Strakosha ha lasciato il quartier generale biancoceleste.