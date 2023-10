Lazio, Immobile torna nel mirino degli arabi: possibile addio a gennaio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Niente convocazione in Nazionale, problemi fisici, pochi gol, qualche critica di troppo. Non è un momento facile per Immobile, che anche a Glasgow ha ribadito di essere ancora in grado di trascinare la squadra. Eppure il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Lazio: come sottolineato dall'edizione odierna del Messaggero, l'Al Shabab sarebbe tornato alla carica. In estate, quando il capitano si trovava a Ibiza, non era stata ufficializzata la proposta recapitata al telefono dagli arabi. "Per gennaio sarebbe diverso - sottolinea il quotidiano - ci sarebbero già nuovi club in fila, avrebbero contattato l'entourage per approfittare della sua crisi in Serie A". Lotito non ha nascosto che per una cifra vicina ai 50 milioni si possa trattare la sua cessione. Il mercato invernale non è poi così lontano, staremo a vedere.