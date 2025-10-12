Lazio | Infortunio Castellanos: le sfide in cui (forse) Sarri dovrà farne a meno

RASSEGNA STAMPA - Ancora un altro infortunio. La Lazio viene decimata, settimana dopo settimana. Come vi avevamo anticipato, questa volta è Valentin Castellanos a doversi fermare. Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio, a Formello temono uno stiramento, in ogni caso gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero.

Con molta probabilità, l'attaccante argentino sarà costretto a saltare le sfide contro Atalanta e Juventus. Tra l'altro, come riporta Il Messaggero, non sono due avversarie qualunque. La prima è stata vittima del primo gol in biancoceleste del Taty; mentre la Vecchia Signora ha subito una doppietta in Coppa Italia dall'argentino. Un'assenza pesante, Sarri spera di non dover ingoiare anche quest'altro boccone amaro. Si aspettano gli esiti degli esami.

