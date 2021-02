Lazio, ipotesi nuovo sponsor: tra lusso e testimonial top, tutto quello che c’è da sapere su Castore

Sembra esser vicino un importante cambiamento per la Lazio. Il club, stando alle ultime notizie circolate nel pomeriggio, potrebbe separarsi da Macron per legarsi a Castore, che diventerebbe il nuovo sponsor tecnico dei biancocelesti. Si tratta di un'azienda di abbigliamento sportivo di lusso, fondata solamente cinque anni fa, nel 2016, da Tim e Phil Beahon, fratelli con un passato da atleti. Eleganza, lusso e qualità, che ben si sposerebbero con la Lazio e con la nuova immagine che verrebbe veicolata a livello internazionale. I prodotti targati Castore sono tecnicamente superiori a quelli offerti dal mercato. E questo accade in virtù della scommessa su migliori tessuti, di una maggior ricerca tecnologica e dell'utilizzo di veri atleti per testare i prodotti. Si tratta di una piccola rivoluzione, poiché il concetto d'acquisto che l'azienda vuole trasmettere ai propri clienti è quello dell'anti-fast shopping, ovvero di optare per prezzi più alti in modo da indurre il consumatore ad acquistare meno frequentemente ma con maggior qualità. E, convinti di materie prime e lavorazione, hanno provveduto ad inserire una garanzia di ben cinque anni per i propri prodotti. La vendita che propongono, al momento, è praticamente solo online: i soli due negozi fisici sono apparsi in questi cinque anni nei quartieri di Chelsea e di Liverpool.

SPONSORIZZAZIONI D'ALTO LIVELLO - Il marchio è entrato di recente all'interno del mondo del calcio, sottoscrivendo il contratto con i Rangers di Glasgow. E se Castore continua a essere accostato a due club storici della Premier League come il Newcastle e il Wolverhampton, l'azienda può vantare già importantissime sponsorizzazioni. Prima di diventare global sportswear della squadra scozzese, infatti, ha raggiunto una buona popolarità a livello internazionale diventando, nel gennaio 2019, kit partner del campione di tennis Andy Murray, che poco dopo ha vestito i panni di investitore dell'azienda stessa. Lo scozzese è uno dei quattro Fab Four e vanta un palmares con tre Slam, un Atp Finals e ben tre medaglie olimpiche. Dal tennis al cricket: anche Jos Buttler e la Nazionale di cricket delle Indie Occidentali vengono sponsorizzati da Castore, che ha anche messo a punto una "capsule" in collaborazione con McLaren. Nella famiglia è entrato anche Adam Peaty, oro e argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, e stella della nazionale britannica di nuoto. Non si può non citare poi Gary Neville, ex bandiera del Manchester United e dell'Inghilterra, da poco entrato nel gruppo. A completare questa serie di testimoni d'altissimo livello, Owen Farrel, capitano della nazionale inglese di rugby, e due squadre australiane: i Melbourne Storm e i Sidney Roosters. "Better Never Stops", meglio non fermarsi. Lo slogan di Castore la dice lunga sull'ambizione dei due fondatori. La Lazio potrebbe essere il primo passo per far ingresso nel mercato italiano. E, d'altra parte, il club vestirebbe d'indubbia qualità i propri tesserati, oltre a veicolare un'immagine da vera big. Fuori dal solito mercato, puntando sulla nicchia, all'insegna di lusso ed eleganza.

