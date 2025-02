Lazio, Isaksen è in forte crescita: le statistiche contro il Monza dicono tutto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'8 dicembre scorso al Maradona andava in scena una delle partite che forse Gustav Isaksen non dimenticherà mai. Suo il gol della vittoria contro questo Napoli schiacciasassi, che tornerà quindi all'OIimpico con il coltello tra i denti per potersi riscattare dalle due sconfitte rimediate contro i biancocelesti fin qui in stagione. Probabilmente fu proprio in quel match che iniziò la lenta ma evidente crescita del danese: come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è evidente la fiducia di Baroni per l'ex Midtjylland, a cui il tecnico stesso ha chiesto di alzare il livello, puntando alla doppia cifra. Il periodo di ambientamento non è strato breve, ma "Gus" si sta pian piano facendo vedere.

Sono i numeri a certificare la sua crescita: contro il Monza, in 66 minuti ha tentato 2 volte la conclusione, toccato 45 palloni, effettuato 3 passaggi chiave e completato positivamente l'84% dei 21 passaggi effettuati. Sono 5 i tocchi in area avversaria (solo Zaccagni e Castellanos a 7 hanno fatto meglio), 20 palloni giocati in avanti e andati a buon fine, 3 recuperi completati e il maggior numero di dribbling tentati (3). Isaksen ha registrato la quinta miglior velocità media in campo (19.645 km/h) ed è suo il quarto scatto più veloce (28.076 km/h).