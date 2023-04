Lazio - Juve, Casale: "Ho studiato attentamente lui. Obiettivo? Adesso è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match tra Lazio e Juventus, Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Dazn esprimendo le sue sensazioni sulla sfida. Queste le parole del biancoceleste: "Dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco senza commettere troppi errori. Mi ricordo la partita all’andata in cui abbiamo perso 3 a 0, una partita in cui noi avevamo il pallino del gioco e su due errori in uscita abbiamo preso gol. Dobbiamo fare questo salto contro di loro, cercare di fare il nostro gioco e di sbagliare il meno possibile soprattutto stare anche attenti anche nelle palle inattive perché loro hanno grandi saltatori”

SINGOLI - “Chi sto studiando? Su cross di Kostic perché è un giocatore che durante le partite mette cinquanta cross a partita e quindi dobbiamo stare attenti su quello perché poi hanno anche grandi attaccanti davanti”

STAGIONE- “A noi sinceramente non piace parlare di questo obiettivo. Cerchiamo di affrontare le partite, ogni sabato e domenica, nel migliore dei modi e poi alla fine dell’anno tireremo le somme. Ovviamente adesso non ci nascondiamo che giocando solo in campionato abbiamo questo obiettivo”

