Lazio-Juve, le probabili formazioni: dubbio Immobile, riecco Marusic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la convincente vittoria con il Monza, l'ennesima senza subire gol, la Lazio è chiamata al grande impegno. Sabato sera all'Olimpico arriva la Juventus, reduce dal pareggio in Coppa Italia con l'Inter e da sei risultati utili consecutivi. Scontro diretto per l'Europa tra i biancocelesti che vogliono difendere il secondo posto e se possibile allungare sulle inseguitrici e i bianconeri che, nonostante la maxi penalizzazione, sono tornati in gioco. Sarri studia il miglior undici per sfidare Allegri. Pochi dubbi per il Comandante che ritrova Marusic che completa la linea difensiva con Casale, Romagnoli e Hysaj. Ovviamente Provedel tra i pali. A centrocampo uno tra Vecino e Cataldi, con Danilo leggermente in vantaggio, insieme agli inamovibili Milinkovic e Luis Alberto. Davanti dubbio Immobile. Il mister è tentato di rilanciarlo dal primo minuto al centro del tridente. Se così dovesse essere a farne le spese sarà Pedro. Attenzione però alla pista tridente leggero con Felipe Anderson falso nove che resta ancora viva.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Radu, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. All.:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Landucci (vice Allegri)