Lazio, Kamada perde il Giappone e rimane a Roma: tutti gli scenari

RASSEGNA STAMPA - Daichi Kamada non andrà in Coppa d'Asia con il suo Giappone. Così ha deciso il ct Moriyasu che proprio nella giornata di ieri ha ufficializzato i 26 convocati che partiranno per il Qatar. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport questo è forse il periodo più difficile per il calciatore che in cinque mesi ha perso la nazionale, a cui tiene tantissimo, e non è riuscito a essere incisivo con la maglia della Lazio.

Intanto in casa biancoceleste si ragiona sul futuro e soprattutto sul mercato. Il contratto di Kamada scade a giugno ma la partenza, a gennaio, non sembra un'opzione plausibile. Il giapponese senza rinnovo può strappare un contratto più ricco ma comunque nella Capitale percepisce 3 milioni di euro più bonus e dovrebbe anche trovare delle offerte allettanti che convincano lui e la Lazio. Per ora Kamada ha un solo obiettivo, quello di lavorare il più possibile provando a scuotersi e a essere incisivo.