Lazio, Kamada verso la permanenza: presto l'incontro, il nuovo accordo...

RASSEGNA STAMPA - Kamada sembra pronto a restare. Come vi avevamo anticipato, oggi ci sarà un incontro tra la Lazio e i suoi agenti a Formello. Non c'è dubbio che il giapponese voglia ancora vestire la maglia biancoceleste con Tudor in panchina. Lotito e Fabiani concordano con il tecnico croato e hanno intenzione di venire incontro al centrocampista per confermarlo in rosa. Vi avevamo raccontato di una ricca offerta del Crystal Palace da 5 milioni. È ancora in ballo, Kamada non ha detto sì ma rimane sullo sfondo. Secondo Il Corriere dello Sport adesso l'ombra inglese è meno inquietante.

Il numero 6 però ora vuole rinegoziare il contratto firmando un nuovo accordo. La società è pronta ad accontentare le sue richieste anche a costo di perdere i benefici relativi al Decreto Crescita, come avevamo già sottolineato. L'edizione odierna del quotidiano scrive che il nuovo accordo del giapponese avrà scadenza 2025. Per fare ciò, dovrà scadere entro domani l'opzione di rinnovo unilaterale per poi firmare un altro contratto. Per la Lazio sarebbe fondamentale la permanenza di Kamada in chiave mercato: perdendolo a zero doverebbe compensare il pagamento dei soldi risparmiati grazie agli sgravi fiscali di cui ha beneficiato con il Decreto Crescita (circa 2 milioni).

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, Lotito sarebbe pronto ad alzare l'attuale stipendio del calciatore a tre milioni netti, toccando la soglia dei quattro milioni. In questo caso la scadenza non sarebbe più annuale, ma triennale, ovvero fino al 2027. Rimane la sensazione che si andrà avanti insieme: la Lazio vuole Kamada e Kamada vuole la Lazio. Si tratterebbe di un punto fermo importante in un periodo di incertezze e casi da risolvere.