Lazio, l'Atalanta certifica la crisi: 2-0 all'Olimpico e sorpasso in classifica

La Lazio è in crisi. L'Atalanta espugna 2-0 l'Olimpico e sale al terzo posto in classifica, appaiata con Roma e Milan, staccando di 2 punti la squadra di Sarri. Dopo il 4-0 ai rossoneri i biancocelesti hanno incassato due sconfitte (una contro la Juventus in Coppa Italia) e due pareggi. La serata dei capitolini è tutte nelle due occasioni fallite da Immobile, per il resto gli uomini di Gasperini hanno mantenuto spesso il controllo del gioco, colpendo nel primo tempo con Zappacosta e nelle ripresa con Hojlund. Ora la Lazio è chiamata alla riscossa giovedì in Conference contro il Cluj e domenica a Salerno.

SCELTE DI SARRI - Previsioni confermate per quanto riguarda Cataldi e i terzini. Sarri recupera il suo regista e lo schiera in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto. Marusic e Hysaj sono i terzini, Casale e Romagnoli compongono la coppia centrale. In attacco parte ancora dal 1' Immobile, Felipe Anderson torna titolare a destra, Zaccagni dalla parte opposta.

VANTAGGIO OSPITE CON ZAPPACOSTA - La partita inizia con una palla in verticale di Cataldi, Musso anticipa Immobile e Felipe Anderson scattati in profondità. L'Atalanta risponde con un tiro di Koopmeiners, Provedel si distende e para. Ancora la squadra di Gasperini in attacco, dopo un paio di rimpalli nell'area biancoceleste, una conclusione debole di Zappacosta finisce a lato. Milinkovic prova l'ibeccata di testa per Immobile, Scalvini anticipa al volo e spazza la sua area. I bergamaschi ci provano con un tiro al volo di Zappacosta su cross di Lookman, Provedel para in angolo. Grande uscita da dietro della Lazio, al limite dell'area avversaria Milinkovic libera al tiro Immobile, de Roon stoppa la conclusione e concede un angolo. Al 17' l'occasione più ghiotta dei biancocelesti capita sul piede di Immobile: Milinkovic stoppa la palla sul lancio di Provedel e mettendola a terra lancia Ciro a tu per tu con Musso, conclusione sopra la traversa. L'Atalanta non ci sta e un tiro dal limite di Lookman, deviato da Romagnoli, viene smanacciato da Provedel sulla traversa. Al 23' gli ospiti passano in vantaggio: palla lunga per Lookman, Marusic libera parzialmente, la palla finisce sul piede di Zappacosta che a giro batte Provedel. Lazio in difficoltà, Koopmeiners si libera in area, Cataldi con il corpo devia in corner. Su un contropiede di Hojlund Romagnoli sente un problema al flessore ed è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Patric. Zaccagni viene prima ammonito per una scivolata su Hateboer (l'esterno però colpisce la palla) e poi sfiora il pareggio con una bomba respinta in angolo da Musso.

HOJLUND LA CHIUDE - La ripresa parte con il botto, due grandi occasioni per le due squadre. Immobile dopo un rimpallo tra Felipe Anderson e Djimsiti si ritrova la palla sul destro, rientra sul sinistro e calcia addosso a Musso. Sul ribaltamento di fronte, Hojlund passa indisturbato tra Patric e Luis Alberto, Provedel con i piedi salva i suoi. Al 57' Milinkovic salta tutta la difesa dell'Atalanta, Scalvini dopo unba serie innumerevole di falli becca l'ammonizione. Triplo cambio nella Lazio: dentro Vecino, Lazzari e Pedro, fuori Cataldi, Hysaj e Felipe Anderson. Nell'Atalanta Palomino entra al posto di Scalvini. Giallo anche per de Roon che abbatte Lazzari lanciato in profondità. Altra sostituzione tra gli ospiti, Demiral rileva Hateboer. Al 65' errore in disimpegno dei capitolini, Lookman mette i mezzo e Hojlund è il più rapido a mettere in rete il raddoppio. La Lazio sembra incapace di reagire, Immobile prova a sfruttare un tiro sporco di Vecino, Musso è più veloce ad arrivare sul pallone sullo stop del capitano biancoceleste. A 10 dal termine Zaccagni prova l'azione personale, salta Toloi ma il tiro finisce alto. Anche Lazzari si mette in proprio, salta de Roon e ci prova appena entrato in area, Musso para. Gasperini prima del recupero inserisce Boga e Zapata per Lookman e Hojlund. Per la squadra di Sarri il momento è difficile: e pensare che il 24 gennaio all'Olimpico il Milan era stato strapazzato 4-0.