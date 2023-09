Lazio, la campagna abbonamenti vola: storico traguardo raggiunto e...

La campagna abbonamenti per il campionato è ancora aperta e la società biancoceleste ha tagliato uno storico traguardo che...

Finalmente ci siamo! La Lazio taglia il traguardo dei 30mila abbonati. La società biancoceleste ha deciso di festeggiare il risultato con un post social sui canali in cui il numero è seguito da un cuore e da una grafica dedicata. Non è finita qui perché c'è ancora tempo per continuare a far crescere quel numero e ritoccare qualsiasi record. Fino a mercoledì 13 settembre alle 19 sarà possibile sottoscrivere la propria tessera per incitare Immobile e compagni. Per quello che riguarda i mini abbonamenti per la Champions League, c'è tempo fino a martedì 12 settembre alle 23. Di seguito i dettagli.

