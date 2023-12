Lazio, la mossa clamorosa di Lotito: idea rinnovo per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Maurizio Sarri. La società crede fortemente nel progetto del tecnico biancoceleste ed è pronta a legarsi ancora a lui. La voglia societaria è quella di allontanare le ombre di Scaloni e Tudor che aleggiano sul mister e puntare decisa su di lui. La sua Lazio ha staccato il pass per gli ottavi di Champions, ma in campionato finora ha deluso con 7 ko e un undicesimo posto che non rispecchiano i reali valori della squadra a disposizione.

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani non attribuiscono responsabilità della crisi a Sarri e neppure ai nuovi acquisti. L’organico doveva essere sufficiente per ottenere risultati diversi con Lecce, Genoa, Salernitana e Verona: 6-7 punti in più avrebbero consentito alla Lazio di essere in corsa per il quarto-quinto posto e non così indietro in un campionato che concede ancora la possibilità di risalire. La vecchia guardia è un po' sotto accusa e da adesso in poi non si faranno sconti a nessuno, un po' come accaduto con Vecino e Luis Alberto. Il diesse ha preso sempre più potere e da Salerno in poi ha alzato la voce nello spogliatoio. Dopo l'uscita di scena di Tare, ora Fabiani sta mano mano facendo sentire la sua mano. Il rapporto tra Lotito e Sarri è tornato sereno. I due con Fabiani formano un asse forte. Rischiano i giocatori, non l’allenatore. E’ questo il messaggio in arrivo da Formello. Serviranno anche i risultati, ovvio, ma la Lazio ha voglia di lanciare un nuovo ciclo con Mau, l’allenatore ideale per lavorare sul campo con i giovani, se non verrà confermato a fine stagione un posto in Champions o in Europa League. Il contratto termina nel 2025. Il rinnovo non è imminente e non verrà discusso domani, società e tecnico ne parleranno tra febbraio e marzo. Ora bisogna scalare la classifica. Certo Lotito non entrerà nella prossima stagione con Sarri in scadenza. E il rinnovo oggi è un’ipotesi più concreta rispetto alla separazione.