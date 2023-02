Lazio, la ripresa stavolta è amica: doppio Immobile e Salernitana ko

La Lazio torna al successo anche in campionato. Dopo la vittoria sul Cluj in Conference League, i biancocelesti battono la Salernitana grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Il capitano è tornato il solito cecchino infallibile e i risultati si vedono. Biancocelesti che dominano, ma per un’ora sbattono sulla retroguardia campana e sul muro alzato dall’esordiente Paulo Sousa. Basta un’incursione di Marusic e un palla d’oro per Ciro per sbloccare la sfida e andare sul velluto. Immobile si conquista e realizza anche il rigore del 2-0, mentre nel finale Luis Alberto sbaglia il penalty del 3-0. Dopo tanti punti lasciati per strada nei secondi tempi, finalmente la Lazio si migliora nei secondi quarantacinque minuti. Si tratta della seconda volta in stagione, la prima era stata contro il Verona. Una vittoria pesantissima che permette alle aquile di restare in scia di Inter e Milan, ma soprattutto di scavalcare l’Atalanta.

FORMAZIONI – Emergenza per Maurizio Sarri che è costretto a rinunciare all’infortunato Romagnoli e allo squalificato Zaccagni. A loro si aggiunge anche Milinkovic alle prese con un problema gastrointestinale . Il mister in difesa preferisce Patric e Hysaj a Gila e Lazzari. Sulla linea mediana tocca a Vecino affiancare Cataldi e Luis Alberto. In avanti tridente tipo con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.

PRIMO TEMPO – Inizio con la Lazio a premere e Salernitana che tiene. Le prime occasioni sono dei granata con Candreva e Daniliuc imprecisi, mentre Piatek conclude debolmente tra le braccia di Provedel. Biancocelesti che rispondono con i tiri da fuori di Marusic e Hysaj che non impensieriscono più di tanto Sepe. Candreva cerca ancora il gol dell’ex e al 14’ calcia dalla distanza, il diagonale esce di poco alla destra di Provedel. Lazio che prova ad alzare il baricentro, ma Pedro subisce un colpo al volto e perde sangue e resta a bordo campo per qualche minuto. Lazio che ha una grande chance quando Marusic trova Immobile in area, Ciro stoppa e prova il diagonale costringendo Sepe ad allungarsi per rispondere. Al 22’ aquile pericolose da corner: cross basso di Luis Alberto, Felipe Anderson anticipa tutti di esterno e palla di un niente fuori. Lazio che cresce e va vicinissima al gol con Vecino che calcia a botta sicura dopo una bella azione corale, ma trova la schiena di Daniliuc che devia in angolo. Felipe Anderson carica il tiro dal limite, ma ancora una deviazione toglie il pallone dalla porta. Capitolini che alzano i giri e continuano a premere sbattendo sulla difesa campana. Al 34’ Pedro costringe Sepe a superarsi per togliere il pallone dalla porta e sulla respinta Luis Alberto e Cataldi colpiscono male. Lazio che spinge e arriva bene fino al limite quando continua a sbattere sulla retroguardia di casa. Al 40’ è la Salernitana a essere pericolosissima: cross di Bradaric, Provedel esce male e smanaccia sui piedi di Candreva che calcia trovando il portiere che si rifa dell’errore precedente. Poca cattiveria negli ultimi venti metri per i biancocelesti e primo tempo che si chiude a reti bianche.

SECONDO TEMPO – Ripresa che si apre con la Lazio ancora in pressione e Pedro che impegna Sepe dal limite. Poco dopo la squadra di Sarri trova il pertugio che sembra giusto, ma Luis Alberto viene chiuso al momento del tiro. Biancocelesti che continuano a spingere e al 60’ trovano lo spiraglio giusto: bravissimo Marusic a sovrapporsi sulla sinistra e a calibrare un cross basso per Immobile che si fa trovare pronto e sblocca il match. Lazio che ha subito una doppia chance per il raddoppio, ma Pedro perde l’attimo per il cross mentre Marusic calcia alto da buona posizione. Il gol ritrovato carica Immobile che è una furia e al 69’ anticipa tutti e viene steso da Sepe. Abisso lascia proseguire, ma richiamato dal Var assegna il rigore che Ciro trasforma. Aquile in controllo del match e Sarri richiama Vecino e Pedro per inserire Basic e Luka Romero. La Salernitana prova a reagire con un paio di cross di Bradaric, ma la difesa capitolina controlla senza particolari patemi. Sarri inserisce anche Cancellieri che appena entrato si conquista un calcio di rigore che però Luis Alberto si fa parare da Sepe, con il numero 10 che sbaglia anche la ribattuta. Bronn rimedia un doppio giallo per proteste e Lazio che chiude in pressione fallendo a più riprese il terzo gol. Successo pesantissimo per la corsa Champions e Lazio che, dopo tre gare senza vittorie in campionato, torna a fare sua l'intera posta in palio.