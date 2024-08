Lazio, la situazione delle liste: ecco come stanno le cose

La Lazio, dopo aver acquistato Dia dalla Salernitana, è tornata al lavoro sul fronte cessioni. Una priorità dettata dalla necessità di snellire una rosa troppo vasta e che inevitabilmente andrà ridotta, anche per far spazio a un ultimo eventuale colpo di mercato qualora la società sentisse il bisogno di intervenire ancora. Entro la fine della sessione estiva- in realtà ancor prima per quella provvisoria, presentata in queste ore in vista di Lazio-Venezia - la Lazio dovrà presentare in Lega la rosa dei 25 giocatori che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A (diversa è la situazione in Coppa Italia, dove per giocare è sufficiente essere tesserati da un club). Mister Baroni sarà chiamato a selezionare 17 giocatori Over-22, più un massimo di 4 calciatori cresciuti nel vivaio del club e altrettanti cresciuti in un vivaio italiano. Solo gli Under-22 (nati dopo il 1° gennaio 2002) possono essere illimitati e quindi non comunicati nella lista che verrà annunciata. Attualmente la situazione della Lazio è molto delicata, la lista è piena e a meno di arrivi di altri U-22, non c'è spazio per nuovi innesti. Di seguito la probabile composizione.

- OVER-22: Mandas, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Marusic, Gila, Guendouzi, Rovella, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni, Pedro, Castellanos, Dia.

- CRESCIUTI NEL VIVAIO: Cataldi.

- CRESCIUTI IN UN VIVAIO ITALIANO: Provedel, Pellegrini, Casale, Lazzari.

- UNDER 22: Furlanetto, Renzetti, Milani, Tchaouna, Diego Gonzalez (più tutti gli altri giocatori del settore giovanile).

La Lazio deve quindi cedere e fare bene i conti. Un problema che deriva dalla 'crescita' anagrafica di Isaksen, Rovella e Mandas, fino allo scorso anno appartenenti agli Under-22. In questo senso, il profilo di Hysaj è l'indiziato numero uno per essere ceduto. Il terzino albanese, con l'arrivo di Nuno Tavares, e la presenza di Pellegrini, è con ogni probabilità il prossimo a fare le valigie, per quanto attualmente occupi un posto nella lista provvisoria a causa dell'infortunio di Gila (che sarà reintegrato quando verrà presentata la lista definitiva). Un suo addio, comunque, è necessario per far spazio allo stesso Dia, che prenderà il suo posto nella lista dei 17 Over-22. Oltre a quelli presentati sopra, che sono i papabili per ottenere un posto in squadra nella prossima stagione, restano fuori tutti coloro non faranno parte nel progetto coordinato da Baroni. Di seguito l'elenco dei giocatori che probabilmente resteranno fuori dalla lista.

ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA: Basic, Fares, Andre Anderson, Akpa Akpro.

A RISCHIO TAGLIO: Hysaj

EUROPA LEAGUE - Diverso, invece, è il caso dell'Europa League. Ogni società dovrà consegnare entro la scadenza due liste chiamate: Lista A e Lista B. La lista A dev'essere presentata alla federazione di appartenenza per essere verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 di martedì 3 settembre. La lista B, invece, andrà presentata entro le 24:00 del giorno precedente ogni partita e potrà essere modificata durante la stagione.

La Lista A prevede 25 giocatori di cui 2 devono essere portiere e almeno 8 cresciuti localmente (nel vivaio del club o in uno italiano). A questi si aggiungono 17 giocatori senza alcuna limitazione.

La Lista B, invece, è dedicata ai giocatori cresciuti nel settore giovanile. Qui potranno essere inseriti tutti i calciatori U-21, quindi nati dal 1° gennaio del 2003 in poi, e "idonei a giocare per la squadra interessata per un periodo ininterrotto di due anni a partire dal compimento del 15° anno di età al momento della registrazione presso la UEFA - o per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a una squadra della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno". Quest'ultimo criterio è quello che crea alcuni problemi alla Lazio con il profilo di Loum Tchaouna. Se, infatti, in Serie A Tchaouna rientra tra gli U-22 e quindi non occupa spazio in lista, per quanto riguarda i criteri Uefa non è lo stesso. Nonostante sia nato dopo il 1° gennaio 2003 (8 settembre per l'esattezza), non ha vestito la maglia della Lazio per "un periodo ininterrotto di due anni a partire dal compimento del 15° anno di età o per un totale di tre anni consecutivi. Tchaouna andrà quindi inserito nella Lista A dove i giocatori che la completano sono già 25 e senza rientrare tra i giocatori formati localmente, essendo cresciuto nel settore giovanile dello Stade Rennes. A meno, quindi, di ulteriori cessioni, Baroni sarà costretto a fare ulteriori tagli che sicuramente vorrebbe evitare.

Per intenderci Tchaouna, che in Italia è tra gli Under 22, in Europa farà parte degli over e quindi saranno due i tagli necessari rispetto all'uno previsto in campionato (oltre ai calciatori fuori dal progettto). A rischiare sono Hysaj e Pedro.