Lazio, la situazione delle liste: ecco cos'è cambiato dopo il mercato

Il mercato si è concluso senza sussulti in casa Lazio. La società biancoceleste aveva già chiuso ogni trattativa e l'ultimo giorno si è limitata a formalizzare gli acquisti di Reda Belahyane e Oliver Provstgaard, giovani innesti che si aggiungono al già arrivato Arijon Ibrahimovic. Tre profili che la Lazio ha cercato e voluto per le loro caratteristiche, per le loro qualità e le loro potenzialità, ma soprattutto perché, rispetto a molti altri, non costringevano i biancocelesti a fare i conti con gli obblighi delle liste di Serie A ed Europa League. Dopo la selezione fatta in estate, quando da Formello sono stati costretti a tenere fuori Hysaj, Akpa Akpro, Basic e Andre Anderson, a gennaio la Lazio ha dovuto fare acquisti mirati che non costringessero Baroni a un'ulteriore selezione.

Sono arrivati quindi nomi che possono serenamente essere aggiunti alla lista, senza esser costretti a escludere nessuno. Durante il mese di gennaio, la lista è stata modificata a più riprese, liberata dai vincoli che dopo il gong finale sono tornati a pesare sulle spalle della società e del tecnico. La Lazio dovrà presentare la nuova lista dei 25 giocatori, andrà depositata entro mezzanotte in Lega e alcuni saranno costretti a essere esclusi. Rispetto a quest'estate la partenza di Gaetano Castrovilli, destinazione Monza, libera un posto che potrebbe essere occupato da Elseid Hysaj. In questo modo resterebbe fuori dai 17 Over 22 Toma Basic, che dopo il reintegro di gennaio è destinato a essere escluso nuovamente dalla rosa.

I CRITERI IDI COMPOSIZIONE - Le regole, d'altronde, parlano chiaro. Per il campionato di Serie A ogni squadra deve comporre la propria rosa seguendo i seguenti criteri: 17 giocatori Over-22, più un massimo di 4 calciatori cresciuti nel vivaio del club e altrettanti cresciuti in un vivaio italiano. Non avendo nessuno in quest'ultima categoria (l'ultimo era Cataldi, partito lo scorso 31 agosto), la Lazio ha colme le altre due e nessuno spazio a disposizione, motivo per cui sul mercato ha acquistato Belahyane, Ibrahimovic e Provstgaard, tre Under 22 ( (nati dopo il 1° gennaio 2002) che, come i Primavera, non hanno la necessità di essere inseriti in rosa e che si aggiungono a Loum Tchaouna. Di seguito la probabile composizione.

- OVER-22: Mandas, Patric, Nuno Tavares, Marusic, Gila, Guendouzi, Rovella, Vecino, Hysaj, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni, Pedro, Castellanos, Dia, Gigot;

- CRESCIUTI NEL VIVAIO: //

- CRESCIUTI IN UN VIVAIO ITALIANO: Provedel, Pellegrini, Lazzari, Romagnoli;

- UNDER 22: Tchaouna, Belahyane, Ibrahimovic, Provstgaard (più tutti gli altri giocatori del settore giovanile).

ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA: Basic, Andre Anderson.

LA SITUAZIONE DI HYSAJ - Per assenza di spazio a disposizione, in estate Elseid Hysaj non era stato inserito nella lista per la Serie A, motivo per cui una volta terminata la sessione estiva di calciomercato era stato a disposizione di Baroni solo per la partita di Coppa Italia contro il Napoli, dove per giocare è sufficiente essere tesserati da un club. Le sue ottime prestazioni e la partenza di Gaetano Castrovilli, che ha liberato un posto in lista, hanno spinto il tecnico a premiare la sua professionalità e il suo stato di forma concedendogli la possibilità di rientrare in rosa. Una possibilità che, però, andrà valutata nelle prossime ore. L'infortunio accusato contro il Cagliari, infatti, rischia di essere grave e davanti a tempi di recupero eccessivamente lunghi la Lazio potrebbe decidere di fare un passo indietro e reintegrare Basic. Si tratta per ora solo di un'ipotesi, che verrà presa in considerazione quando sarà noto l'esito degli esami strumentali.

LE LISTE IN EUROPA LEAGUE

Se in Serie A bisogna fare i conti con regole stringenti, in Europa League la situazione si fa ancora più intricata. Prima di tutto va fatta una distinzione tra la Lista A che dev'essere presentata alla federazione di appartenenza per essere verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA entro il 6 febbraio e la Lista B che, invece, andrà presentata entro le 24:00 del giorno precedente ogni partita e potrà essere modificata durante la stagione. Ma quali sono le differenze? Vediamole nel dettaglio.

LISTA A - La Lista A ha regole di composizione molto stringenti e prevede: 25 giocatori di cui 2 devono essere obbligatoriamente dei portieri e almeno 8 cresciuti localmente (quindi nel vivaio del club o in uno italiano). A questi andranno poi aggiunti 17 giocatori senza alcun tipo di limitazione.

LISTA B - La Lista B, invece, è quella dedicata a tutti i giocatori del settore giovanile. Qui potranno essere inseriti tutti i calciatori U-21, quindi nati dal 1° gennaio del 2003 in poi, e "idonei a giocare per la squadra interessata per un periodo ininterrotto di due anni a partire dal compimento del 15° anno di età al momento della registrazione presso la UEFA - o per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a una squadra della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno".

GLI U-21 SECONDO LA UEFA - Quest'ultima parte è la più complicata e quella che ha costretto quest'estate Marco Baroni a escludere Gaetano Castrovilli a inizio stagione, preferendogli Pedro. Quando si parla di U-21 in Europa, infatti, non si fa riferimento solo a giocatori nati dal il 1° gennaio del 2023 in poi, ma si fa riferimento a giocatori cresciuti, nel vero senso del termine, nel settore giovanile della Lazio. Quindi a calciatori "idonei a giocare per la squadra interessata per un periodo ininterrotto di due anni a partire dal compimento del 15° anno di età" o, in altri casi, "per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a una squadra della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno".

LA SITUAZIONE IN CASA LAZIO - In tal senso, il ragionamento andrà fatto sulla situazione di Loum Tchaouna, ma anche di Reda Belahyane, Arijon Ibrahimovic e Olvier Provstgaard. Per quanto tutti e quattro siano U-21, nessuno di questi ha militato per "un periodo ininterrotto di due anni a partire dal compimento del 15° anno di età" nel settore giovanile della Lazio o "per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a una squadra della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno". Questo significa che andranno considerati al pari degli altri elementi della rosa, al contrario di quanto accade per le liste di Serie A dove non serve che vengano inseriti perché il concetto di U-22 è strettamente legato all'elemento anagrafico.

LE SCELTE DI BARONI - Baroni sarà quindi costretto a fare un'ulteriore selezione. L'uscita di Castrovilli, in tal senso, non sposta nulla perché già fuori dalla lista Uefa per far spazio a Tchaouna. Per il momento a restare fuori, oltre ai soliti Basic e Andre Anderson, sono Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic. Starà al tecnico, in base alle sue esigenze, determinare chi tra questi meriterà di essere inserito nella lista Uefa e che, tra quelli attualmente presenti, sarà costretto a fargli spazio. Sempre qualora volesse fare delle modifiche. Di seguito l'attuale composizione della Lista A.

- OVER 22 - Mandas, Provedel, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Nuno Tavares, Lazzari, Marusic, Gila, Guendouzi, Rovella, Vecino, Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni, Pedro, Castellanos, Dia, Gigot;

- ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA - Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic, Hysaj, Basic;