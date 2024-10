Lazio, Lazzari lascia Villa Mafalda e rivela: "Contro il Como..." - FOTO & VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 8.26 - Manuel Lazzari ha lasciato ora Villa Mafalda dopo essersi sottoposto ad alcuni accertamenti, in seguito alla lesione di medio grado accusata contro l'Empoli. Il terzino, mentre andava via dalla struttura, ha aperto alla possibilità di essere a disposizione contro il Como dichiarando ai cronisti presenti: "Se sarò convocato? Speriamo...". Le sue condizioni sono in miglioramento, già la scorsa settimana - prima della sfida contro il Genoa - era tornato a lavorare in campo e soprattutto con il pallone, la speranza è che nella sfida di giovedì possa rientrare tra i convocati di mister Baroni.

Manuel Lazzari è arrivato a Villa Mafalda per svolgere gli accertamenti, dopo la lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra che lo aveva costretto a fermarsi nel corso della partita dello scorso 6 ottobre contro l'Empoli. Il terzino destro, come comunicato ieri dal dottor Rodia, sarebbe prossimo al recupero, ma prima sarà necessario analizzare più dettagliatamente le sue condizioni. La speranza di Marco Baroni è quella di poterlo convocare già in vista della sfida di giovedì contro il Como.

