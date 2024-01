Lazio, le condizioni della rosa in vista del derby: ecco chi è a rischio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ora sì, archiviata la pratica Udinese la Lazio può finalmente pensare al derby di mercoledì. Allo Stadio Olimpico arriverà di nuovo (la seconda volta su tre stagionali) la Roma di Mourinho, questa volta per mettere in palio il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Un traguardo ambizioso ma che per Sarri lascia il tempo che trova se a decretare l'accesso al prossimo turno sarà una stracittadina. "Non ci interessa passare" - ha spiegato dopo la sfida di ieri ai microfoni di Dazn - "vogliamo vincere il derby per la nostra gente". Motivo per cui ieri, dopo essere tornata da Udine, la squadra ha fatto prima tappa a Formello per dedicarsi a una breve seduta di terapie anti-infiammatorie (soprattutto crioterapiche) per facilitare lo smaltimento delle fatiche muscolari e limitare quei problemi fisici che hanno già colpito nelle settimane precedenti la rosa biancoceleste.

GLI ASSENTI - Oggi la Lazio tornerà in campo. Siamo già all'antivigilia di un match speciale e doppiamente importante per la posta in palio. Nei novanta minuti contro la Roma, però, Sarri dovrà rinunciare ad alcuni degli elementi chiave della sua squadra. Come ha rivelato ai microfoni di Dazn, Luis Alberto e Immobile oggi svolgeranno nuovi controlli e domani potrebbero tornare in gruppo. Pensare a un loro recupero in vista di mercoledì, però, sembrerebbe difficile per lo spagnolo e impossibile per l'attaccante. Il tecnico dovrà correre, ancora, ai ripari. Castellanos guiderà l'attacco, completato da...? Anche qui andranno fatte delle riflessioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, dalla sfida contro l'Udinese sono usciti acciaccati Isaksen e Zaccagni. Oggi anche un piccolo problema rischia di diventare troppo grande vista la vicinanza al 10 dicembre. Ecco perché nelle due sedute che restano (quella di oggi e la doppia della vigilia) le loro condizioni andranno seguite con particolare attenzione.

I RIENTRI - Non sono previsti, invece, ulteriori rientri in gruppo, eccezion fatta per quei giocatori già convocati al Bluenergy Stadium. Romagnoli è subentrato all'86', l'ultima partita giocata da titolare era stata la stracittadina del 12 novembre, a distanza di 3 mesi potrebbe tornare dal 1', il suo recupero sembrerebbe ormai completo. In ballottaggio rientra anche Lazzari. L'ex Spal si giocherà il posto con Pellegrini, autore ieri del gol del momentaneo vantaggio e reduce da prestazioni molto positive. Il numero 29 ha scontato la squalifica e ora rappresenta un problema per Sarri a livello di formazione, ma di quelli piacevoli.