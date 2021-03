Lazio, le prime pagine dei giornali sul caso tamponi. Gazzetta, nessun titolone?

Sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, dodici per i medici Rodia e Pulcini e 150 mila euro di multa per la Lazio: questa la sentenza del Tribunale Federale. Niente penalizzazione al club e niente retrocessione, qualcuno forse se lo augurava, ma evidentemente non c'è stato nessuno illecito sportivo commesso dalla società biancoceleste. Questa mattina sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali l'argomento è ripreso sì, ma trattato in modo differente, dandogli più o meno spazio. Dal Corriere dello Sport a Tuttosport, fino alla Gazzetta dello Sport che questa volta non ha scelto nessun titolone a effetto, relegando la sentenza a un piccolo trafiletto di lato. Di seguito le prime pagine della rassegna di Radiosei.

