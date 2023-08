Lazio, Lecce è ancora indigesto: Immobile illude, ma festeggiano i salentini

Ciro porta in vantaggio la Lazio, ma Lazzari e Immobile non chiudono il match. Nel finale Almqvist e Di Francesco ribaltano la sfida...

Incredibile come un campo possa rivelarsi avverso per la Lazio come il Via del Mare. Il Lecce vince per la terza volta consecutiva in rimonta contro i biancocelesti che hanno in pugno il match per quasi un’ora, ma pagano dannatamente qualche minuto di black out. Una gara incredibile in cui i padroni di casa partono meglio, ma è Immobile a sbloccarla confermandosi letale alla prima ufficiale con l’aquila sul petto. Lazzari non chiude il match nel primo tempo e nella ripresa si soffre, i cambi di Sarri non incidono come sperato ma la difesa sembra tenere bene. La Lazio ha la palla del match ma Falcone si supera di piede e la traversa fa il resto. Così il Lecce prima pareggia con Almqvist e poi sorpassa con Di Francesco in due azioni praticamente fotocopia. Gli assalti finali non vanno a buon fine e così la prima della stagione è dannatamente amara per le aquile.

FORMAZIONI - Sarri sorprende tutti scegliendo Patric al posto di Casale al fianco di Romagnoli. A centrocampo il ballottaggio tra Kamada e Vecino è stato vinto dal giapponese. In attacco c’è il tridente base con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

PRIMO TEMPO - Pronti via ed è il Lecce che imposta il ritmo della gara. Sovrapposizioni e velocità, i salentini provano a mettere in difficoltà le aquile che ci mettono qualche minuto per carburare. I ragazzi di Sarri fraseggiano bene, ma mancano in fase offensiva. I primi pericoli sono per Provedel con Strefezza che calcia dal limite e il pallone esce di poco. Poco dopo è il portiere a rispondere presente sulla rasoiata di Banda. I minuti scorrono e la Lazio prende le misure alla squadra di D’Aversa e al 26’ passa in vantaggio: verticalizzazione di Romagnoli per Luis Alberto che mette al centro per Immobile che in scivolata calcia e mette alle spalle di Falcone. Ciro si conferma implacabile alla prima gara stagionale con l’ottavo centro consecutivo da quando ha l’aquila sul petto. La rete spaventa il Lecce e galvanizza la Lazio che sfiora il bis ancora con Immobile, ma il pallone termina alto. La squadra di Sarri, però, ha l’occasione per chiuderla al 44’ quando Immobile lancia Lazzari che ignora Zaccagni al centro da solo e calcia, Falcone respinge di piede e salva i suoi prima dell’intervallo.

SECONDO TEMPO - Non esce bene la squadra di Sarri dagli spogliatoi. Le aquile lasciano troppo l’iniziativa al Lecce che ancora con Banda e Strefezza che mettono paura a Provedel, non essendo però precisi. La Lazio lascia troppo spazio ai salentini che soprattutto sulla sinistra spingono forte. Aquile che però hanno una grande chance in contropiede con Felipe Anderson che calcia a botta sicura, palla fuori di poco. Sarri, vedendo i fantasmi di gennaio, mischia subito le carte e richiama Kamada e Felipe Anderson per inserire Vecino e Isaksen. I cambi riassestano un po’ la Lazio D’Aversa effettua addirittura un triplo cambio per cercare di rimettere paura ai capitolini. Ramadani prova a riuscirci dalla distanza, ma Provedel è sicuro e blocca. Stessa sorte poco dopo per Banda che calcia troppo centrale e Ivan è sicuro. Sarri cambia ancora e richiama Lazzari e Zaccagni per Pellegrini e Pedro. Il Lecce abbassa il ritmo e la Lazio esce con il palleggio. All’82’ doppia chance per chiudere il match ma Falcone è miracoloso deviando di piede sulla traversa il tiro a botta sicura di Immobile e sulla respinta di Pedro blocca sicuro. La Lazio si addormenta e in due minuti subisce l’uno-due dei padroni di casa che ribaltano il match. Prima Almqvist dal limite trova lo spiraglio giusto, poi è Di Francesco, entrato nella ripresa, a risolvere una mischia in area e a far esplodere lo stadio. Sarri si gioca la carta Castellanos al posto di Cataldi e passa al 4-4-2.