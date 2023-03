Lazio, lo sfogo di Sarri e la tensione nello spogliatoio. Il derby placa, ma Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il derby evita scorti campali, non aggrava le tensioni di Formello e attenua i bollori dopo l'ultimo sfogo di Sarri. "Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta... Non siamo pronti... L’AZ in Youth League ha battuto il Real Madrid 4-0, noi siamo in Primavera 2". Subito dopo l'eliminazione dalla Conference ha sganciato il colpo più duro, a bruciapelo, e anche Lotito, questa volta, non può non sentirsi coinvolto. La sensazione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è che Sarri si stia giocando tutte le carte per incitare il presidente ad avviare una seconda rivoluzione dopo quella tecnica partita nel 2021.

E il discorso, implicitamente, ricade anche sulla gestione tecnica, e in particolare su Tare. I due sembrano ormai essere divisi da ostilità non più nascoste, mai esternate direttamente, sempre rimbalzate da fuori. Il riferimento alla Primavera 2 non può non essere addebitabile alla vecchia gestione della Lazio baby, ora nelle mani di Enrico Lotito e Fabiani. La pietra "scagliata" dall'allenatore non poteva che accrescere le tensioni. Nel post-partita è calato il gelo. Non ci sono stati scontri o confronti, solo silenzio. Il patron biancoceleste fino a questo momento ha fatto finta di nulla, ha preso tempo, aspettando gli esiti del campo. Ma non può traccheggiare all'infinito.

