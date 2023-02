Lazio, Lotito a Formello: ecco il messaggio alla squadra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sabato, dopo la sconfitta della Lazio contro l'Atalanta, nella pancia dell'Olimpico era andato in scena un colloquio tra Maurizio Sarri e Igli Tare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ai due si è aggiunto anche il presidente Claudio Lotito per parlare della flessione di rendimento delle ultime 9 partite in cui la squadra ha portato a casa 7 punti. Il numero uno biancoceleste domenica mattina è tornato a Formello per assistere alla partita della Lazio Women, e poi alle 12 è andato nello spogliatoio della prima squadra per parlare al gruppo. Lotito non ha usato il pugno duro, ma ha cercato di stimolare i giocatori: sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei, il presidente ha ricordato che la classifica dice -2 dal terzo posto, ma che non sono più ammessi errori nella rincorsa alla Champions; ha chiesto la concentrazione e la serenità che in questo momento difficile stanno mancando, per tornare a vincere in Europa e in campionato.

RIPARTENZA - Il Cluj giovedì è il primo banco di prova, poi a Salerno la Lazio è chiamata a reagire in campionato. Lotito vuole che il suo discorso sia uno sprone per la squadra perché altri passi falsi pregiudicherebbero la stagione. Soprattutto all'Arechi il ritorno alla vittoria è d'obbligo, anche per vendicare quanto successo all'andata quando i biancocelesti vennero rimontati, perdendo 3 dei 17 punti buttati al vento da situazione di vantaggio. Inoltre il presidente ha chiesto a Sarri di trovare un rimedio alla situazione attuale, promettendo di essere più presente al suo fianco.