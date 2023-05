Lazio, Lotito e il richiamo alla squadra: "Fino al termine della stagione..."

TUTTOmercatoWEB.com

Vietato sbagliare, questa volta parola di Lotito. Il patron della Lazio nella giornata di lunedì si è recato a Formello per confrontarsi con la squadra dopo i due ko consecutivi contro Torino e Inter . Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il presidente biancoceleste non vuole scuse: vuole la Champions e vuole che tutta la squadra lavori per questo nelle gare che rimangono da qui alla fine della stagione.

"Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine", questo l'appello che ha risuonato sui campi del centro di allenamento, a prescindere da quello che sarà il futuro tutti devono lottare per raggiungere l'obiettivo. Lotito ha parlato prima dell'allenamento, posticipato di 45 minuti, per lui l'Europa non è un miracolo, è convinto infatti che questa sia una Lazio certamente più forte delle altre e senza un piazzamento nei primi quattro posti non si potrà dare continuità al progetto.