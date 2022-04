Lazio, Lotito e Sarri strigliano la squadra: "Derby vergognoso, ora 8 finali"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono trascorsi più di dieci giorni dalla brutta sconfitta della Lazio nel derby. I biancocelesti si sono ritrovati nella giornata di ieri dopo gli impegni per le Nazionali e nonostante il tempo trascorso hanno trovato ad attenderli la strigliata del tecnico Maurizio Sarri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dopo la stracittadina l'allenatore non aveva menzionato la gara con i giocatori rimasti a Formello, ha atteso che il gruppo tornasse al completo per esprimere il suo disappunto. "Mi avete deluso di nuovo, avete giocato il derby con un atteggiamento da vergognarsi, ma adesso ci sono da giocare 8 finali", questo il senso delle sue parole alle quali si sono aggiunte anche quelle del presidente Lotito.

Il patron ha fatto irruzione a Formello e nell'ora in cui presidente, allenatore e squadra sono stati chiusi in sala video ha detto la sua richiamando la squadra al "senso di orgoglio" in vista delle ultime otto gare che mancano alla fine della stagione, per chiudere al meglio un campionato di alti e bassi.