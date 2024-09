Lazio, Lotito: "Non ho problemi con i tifosi, faccio l'interesse della società"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito all'uscita del Senato è stato intercettato da alcuni giornalisti. Queste le sue dichiarazioni rilasciate soprattutto sul momento che sta vivendo la squadra di Baroni e sul suo rapporto con tifosi: “La Lazio vince? Non si tratta di essere contenti, ma di prendere atto di una situazione che io conosco, sulla quale ho investito e che spero prosegua bene. Tifosi? Io non ho nessun problema con loro, ho fatto delle scelte e mi sono preso la responsabilità di ciò che ho deciso con coraggio, anche contro corrente. Io parlo con la testa, sono un presidente-tifoso e non un tifoso-presidente. Faccio l’interesse esclusivo della società e di conseguenza anche dei tifosi perché se la società è forte, è credibile e porta risultati, allora fa anche l’interesse dei tifosi. Il gesto del maestro d’orchestra durante i cori di contestazione dei tifosi? Dico solo una cosa: le persone quando parlano devono prima connettere il cervello. Accordo con Legends per il Flaminio? Non vi preoccupate, gli accordi sono alla base della concretizzazione dei risultati”.

"Plusvalenze? Il livello del giornalismo è così basso da non conoscere le norme, che prevedono il mancato versamento, non l’omissione, la frode o le false fatturazioni, e non c’è il riflesso penale. Oggi c’è una soglia, che sopra a 150mila scatta una denuncia penale anche dopo il chiarimento con il Fisco. Alla prima udienza si può pagare ed estinguere il debito penale. Perciò non è meglio rimuoverlo a monte? Non salva nessuna squadra".