Lazio, Lotito: "Prenderò il Flaminio, il sindaco non potrà impedirmelo" - VIDEO

Nel corso della cerimonia per i 124 anni della Lazio presso la sala Protomoteca del Campidoglio, ha preso parola anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito che, tra i temi trattati, si è anche espresso in merito alla volontà di ottenere lo Stadio Flaminio:



FLAMINIO - "Portiamo avanti una politica sana, della formica e non della cicala in cui contano i fatti e non le parole. Si cerca sempre di agire in sordina, per raggiungere la metà, evitando i sabotaggi. Stiamo lavorando in silenzio, e siamo pronti a mettere in giro per Roma il cartello più importante quello dello stadio, per presentare una cosa alla quale non si potrà dire di no. Riteniamo che sia un servizio per la città, per la comunità e per tutti i laziali. Onorerà la loro storia e, soprattutto, coltivare i sentimenti di sempre da quando il calcio è venuto a Roma. Sulla base di questo noi presenteremo un proetto per la città, contrariamente a quello che qualcuno possa pensare su eventuali speculazioni che io volessi fare. Nel 2004 presentai un progetto che oggi poteva essere un fiore all'occhiello per la città: con approdo sul battello, con lo vincolo stradale, con la stazione ferroviaria dentro lo stadio. Mi venne detto che Lotito voleva fare una speculazione. Oggi questi rischi non ci sono, cercherò di presentare un recupero di una situazione che rappresenta un orgoglio per i romani, soprattutto laziali, e sulla base di questo, sperando che ci siano le condizioni tecniche, perché sono convinto che sulla condizione politica il sindaco sia favorevole perché è una persona di buon senso e che vuole il bene della città, ritengo che ci siano le condizioni per un connubio tra Campidoglio e S.S. Lazio".

STADIO E POLISPORTIVA - "Sottolineo in presenza del presidente Buccioni che quando presentai il progetto lo feci con l'obiettivo di renderlo casa dell'intera Polisportiva, perché ho sempre pensato che la Lazio calcio sia una sezione della Polisportiva. Questo nonostante abbia un diverso potere mediatico che noi dobbiamo mettere al servizio della gente per educare i giovani ai valori dello sport e far sì che questi un domani diventino adulti rispettosi delle gente e delle norme. Quindi, caro sindaco, la ringrazio di averci ospitato e vorrei che questa città, aldilà dei colori, ci vedesse come punto di riferimento perché noi rappresentiamo la storia dello sport a Roma. Ci sono alcuni impianti che potrebbero fare al caso della Polisportiva che potrebbe farne un uso sano e corretto per lo sport sociale e soprattutto la gioia di tutti i cittadini romani":

