Lazio, Lotito pronto a sbloccare il mercato con l'aumento di Capitale: i dettagli

Il mercato della Lazio sta per sbloccarsi e sarà il presidente Lotito a farlo in prima persona. L'indice di liquidità non permette ai biancocelesti di depositare i contratti dei nuovi acquisti e quindi a meno di una cessione last minute di Correa o della Salernitana sarà il presidente a versare circa 10 milioni di euro per far si che si possano chiudere i conti in sospeso e procedere con nuovi acquisti.

STRATEGIA - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono quattro le opzioni a disposizione, previste dall’articolo 90 delle Noif, comma 4, il ripianamento della carenza finanziaria mediante «incremento di mezzi propri» con versamenti in conto futuro di aumento di capitale, aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro, versamenti in conto copertura perdite, finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Lotito procederà con molta probabilità al versamento in conto futuro con l'offerta pubblica d'acquisto da versare solo quando si sarà deciso un reale aumento di Capitale.

La Lazio è una società quotata in borsa e quindi dopo che il comitato di gestione composto da Lotito e Marco Moschini deciderà di procedere con il versamento verrà predisposto il bonifico per sbloccare l'indice di liquidità. Il tutto verrà comunicato come di norma alla Consob e pubblicato sul sito ufficiale del club. Non è ancora chiaro se il patron abbia già effettuato il versamento ieri o lo farà oggi ma la questione dovrebbe chiudersi entro pochi giorni così da permettere a mister Sarri di avere i nuovi acquisti a disposizione già per la gara d'esordio a Empoli.