Lazio | Lotito risponde a Sarri: "Grande mercato, non c'è gap con le big"

RASSEGNA STAMPA - Nervi tesi in casa Lazio dove le quattro sconfitte nelle prime sette giornate di campionato hanno permesso ai biancocelesti di avere solo 7 punti in classifica. Numeri non all'altezza di una squadra che veniva dal secondo posto della passata stagione e da cui ci si aspettava molto di più. In particolare fanno rumore le parole di Sarri nella conferenza post partita di San Siro. Quel " Io parto da A, poi si arriva a X o Y e scelgo tra quelli" continua a fare rumore e anima tifosi e addetti ai lavori. Lotito ha risposto e sulle pagine de Il Messaggero ha detto che non esiste un gap tra le big e la Lazio. I biancocelesti, secondo il patron, lo hanno dimostrato lo scorso anno battendole tutte e chiudendo al secondo posto. Il primo tempo di Milano ne è un'ulteriore prova con Rovella e Castellanos tra i migliori in campo. Il patron aggiunge: "Abbiamo centrato un grande mercato: in tutti i club del mondo gli acquisti vengono decisi dai dirigenti, e oltretutto il mercato non c'entra nulla con quello che sta succedendo". Secondo Lotito questa situazione dipende da qualche errore dei singoli e dagli episodi sfortunati e ora serve uno spirito coeso, anche da parte del tecnico, per uscire da questa situazione. Il patron dice che la strada è ancora lunga e che la Lazio anche lo scorso anno non è partita bene (ma alla settima giornata aveva ben 7 punti in più), ma c'è tutto il tempo per recuperare e risalire. Ora serve una scossa e la gente la chiede anche a Sarri che, secondo l'opinione comune, deve celarsi dietro meno scuse e riportare la Lazio a giocare un bel calcio.