Lazio, Lotito: "Scommesse? Mi auguro che i miei giocatori non siano coinvolti"

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine dell'evento Focus on Football Medicine, andato in scena oggi presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato così ai media presenti: "I giocatori dovrebbero essere più seguiti dalle società o di procuratori? La Lazio cura non solo l'atleta, ma l'essere umano a 360 gradi, per far sì che sia un portavoce di aspetti valoriali, non solo di risultati sportivi materiali".

"Poi purtroppo dipende dalle persone: in una famiglia con quattro figli, magari tre si comportano in una certa maniera e uno purtroppo no. Io mi auguro che, per quanto ci riguarda, i miei giocatori siano fuori dal meccanismo di deviazione dell'utilizzo della propria professione per questo tipo di attività".

"Andare a criminalizzare preventivamente una situazione per me è sbagliato, vediamo di cosa stiamo parlando. Se prendiamo un giocatore che gioca al videopoker è una cosa, se gioca altro, è un'altra".