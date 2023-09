Lazio, Lotito sottolinea: "Ho speso più di cento milioni". Poi la stoccata ai Friedkin

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato ha chiuso le porte venerdì 1 settembre e ora è tempo di bilanci e valutazioni. Lotito ha fatto i suoi, dopo gli otto acquisti messi a segno in questa sessione. I conti del presidente tornano e, più precisi che mai, gli consentono di affermare con orgoglio di aver speso più di cento milioni di euro per rinforzare la sua squadra. Lo ha affermato, come riporta il Corriere dello Sport, invitando a non prendere in considerazione i calcoli fatti dai siti seppur esperti. Ci sono degli errori, lì. Lo aveva anticipato già nei giorni scorsi quando disse la cifra esatta sostenendo di aver costruito una Ferrari. Poi qualcosa non gli tornava, ha ripreso le carte in mano e ecco qua nero su bianco il suo investimento. Non si è fatto guardare dietro, nel ribadire le sue operazioni ha anche lanciato una frecciatina alla società rivale gestita dai Friedkin. Gli investimenti del patron biancoceleste sono frutto di un lavoro svolto senza favoritismi: “Sono quello che ha speso più di tutti. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito”.

