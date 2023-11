Lazio, Lotito tende una mano ai tifosi per il caro prezzi: l'assist speciale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio lancia un vero assist per i suoi tifosi, finalizzato a un ritorno col botto all'Olimpico. Ieri la promo Black Friday con prezzi agevolati, ma non è detto che per Natale non nascano altre iniziative. Nell'ultimo periodo, Claudio Lotito è stato contestato per il caro biglietti, per questo si è convinto a sfruttare degli sconti per tendere una mano ai tifosi. Così come riporta il Corriere dello Sport, come annunciato anche ieri, dalle 12.00 di oggi fino alle 24.00 di venerdì 24 novembre, scatta la vendita dei tagliandi per la partita con il Celtic.

Grazie all'iniziativa "Blue is the colour, Lazio-Celtic is the game", ci saranno prezzi agevolati per la sfida di Champions League per soli quattro giorni. Questi i prezzi previsti dalla promo: Curva Nord e Maestrelli 30 euro, Distinti 35, Tribuna Tevere Parterre Laterale 40, Parterre Centrale 50, Tevere Laterale 60, Tevere Top 90, Tevere Gold 100, Tribuna Monte Mario 80, Monte Mario Top 100, Tribuna d’Onore Centrale (con hospitality) 550.

Questo per quanto riguarda la promozione, da sabato invece, fino al fischio d'inizio, i prezzi saranno più alti del 50%, simili a quelli già decisi per i match disputati nel girone contro Atletico Madrid e Feyenoord. La media spettatori in Champions League è di 21.280 abbonati, l'obiettivo di Lotito è di guidare la Lazio al successo europeo con una spinta carica di passione e sentimento da parte dei tifosi.