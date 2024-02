Lazio, Lotito vuole risposte e chiama Sarri: la decisione del patron

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in crisi, sia dal gol che con la tifoseria. Pesanti critiche della Nord e striscioni si sono abbattuti dopo un'altra disfatta, quella contro l'Atalanta. A finire nel mirino questa volta è stato anche il tecnico biancoceleste. Per questo la società ha bisogno di fare un punto immediato della situazione. Contro tutto e tutti, Lotito ha sempre garantito fiducia nei confronti di Maurizio Sarri, e aveva fissato a marzo l’incontro per iniziare a parlare di futuro. Se la mossa immediata dell'esonero non appartiene al patron della Lazio, è pur vero che la realtà abbia un certo peso.

Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, vuole risposte a partire dalla partita contro il Cagliari, poi sarà tempo per la sfida contro il Bayern e in campionato contro il Bologna. Ieri il presidente Lotito era a Milano per l’assemblea di Lega, oggi la squadra non si allenerà, dunque, è possibile che decida di incontrare Sarri per un confronto. Chiarezza, possibilità d’intervenire in ambito tecnico e tattico, qualcosa per ridare la giusta luce alla sua Lazio. La stagione è lunga ma questa squadra ha bisogno al più presto di un intervento immediato.