Lazio meno pericolosa nel 2023: Sarri corre ai ripari per invertire il trend

La Lazio di questo primo scorcio di 2023 fa più fatica a tirare in porta. I numeri parlano chiaro d'altronde. Come riportato dalla consueta rassegna di Radiosei la formazione di mister Sarri negli ultimi tre match disputati contro Fiorentina, Juventus (in Coppa Italia) e Verona ha calciato verso lo specchio appena quattro volte. Una con i viola, una con i bianconeri e due nel primo tempo del Bentegodi. Troppo poco per chi ambisce ad un posto nell'Europa dei grandi.

I DATI - In generale è dall'inizio del 2023 che è piuttosto evidente questa involuzione, basti pensare che da agosto a novembre la media delle conclusioni in porta era di 4,6 a partita, da gennaio in poi è scesa al 2,8. Nella prima parte di campionato i biancocelesti hanno effettuato 69 tiri in 15 giornate mentre dalla partita di Lecce a quella di Verona sono appena 17 i tentativi in cui gli aquilotti hanno centrato la porta. Considerando gli 11 gol realizzati alla fine è andata anche bene ma se ad ottobre la Lazio poteva vantare il secondo miglior attacco del campionato, attualmente è il quarto in coabitazione con il Milan.

MOTIVI DEL CALO - Le continue assenze di Immobile hanno sicuramente avuto il loro peso, così come le fasi in cui l'attaccante di Torre Annunziata ha dovuto ritrovare la forma migliore. Ma anche il calo dei Luis Alberto e Milinkovic-Savic hanno avuto una grossa incidenza. È dai loro piedi che solitamente partono i pericoli per gli avversari, ragion per cui è necessario che ritrovino la forma migliore. A ciò bisogna aggiungere anche le difficoltà a livello di gioco palesate nelle ultime due sfide di campionato in cui la costruzione dal basso e il centrocampo sono stati di fatto annullati.

PARADOSSI E SOLUZIONI - Sarri può limare questi difetti solo avendo i suoi big nel pieno della forma, ma considerando che a febbraio riprenderà anche la Conference League non sarà semplice dosare le forze. Al contempo però i dati della Lega segnalano che la Lazio è prima per chilometri percorsi in media (115,681). Quindi, ciò significa che la corsa c'è, ma la lucidità è carente. Il Comandante spero che con il graduale ritorno di Immobile verso la condizione migliore la squadra possa tornare a macinare occasioni e gol, già a partire dalla delicata sfida contro l'Atalanta di sabato sera.