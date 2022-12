Lazio, Milinkovic è pronto a tornare: in mente un solo obiettivo e il futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta preparando le valigie, domani volerà in Turchia per continuare la preparazione in un mini ritiro in vista della ripresa del campionato. Sarri finalmente potrà lavorare con tutta la rosa, torneranno a disposizione i suoi uomini andati al Mondiale: Vecino e Milinkovic. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Sergente è pronto per partire di nuovo, ma al seguito della sua squadra. La competizione in Qatar non ha soddisfatto le aspettative, le sue e quelle che su di lui si erano create allontanando così anche ogni discorso di mercato. La possibilità di vederlo partire a gennaio non è più un pericolo, il discorso sembra essere rimandato a giugno. Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi, un po’ meno la società dal momento che la soluzione sarebbe meno vantaggiosa economicamente vista la situazione contrattuale. Di rinnovo ancora non si è parlato, il centrocampista ha incontrato in settimana il suo agente a casa e si attende solo che rientri nella Capitale. Al momento il serbo è proiettato sulla seconda parte di stagione, ha degli obiettivi da raggiungere e intende farlo con l’aquila sul petto. Primo fra tutti, la Champions. Si unirà ai compagni e viaggerà con loro verso Manavgat. Dovrà proseguire la riabilitazione per curare la caviglia quindi non sarà subito in gruppo, ma preferisce farlo con a fianco la sua “famiglia” e non in solitudine a Formello.