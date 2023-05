Lazio, Milinkovic risponde alle critiche: "Nelle prossime quattro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non sono state poche le critiche dirette alla squadra dopo la sconfitta di ieri contro il Milan. La prestazione della squadra di Sarri, ma soprattutto la determinazione mancata hanno fatto imbufalire il popolo laziale, deluso soprattutto da alcuni elementi di valore come Milinkovic-Savic. Proprio il serbo ha utilizzato un post sui social per rispondere ai "rimproveri" della gente laziale: "Mancano 4 partite che per noi devono essere come 4 finali. Indosso questa maglia dal 2015 e ho sempre cercato di dare il massimo e così farò ancora perché come sapete tutti io sono fatto così. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo, dobbiamo farcela!".