Lazio - Napoli 2-2 | Gol, errori e spettacolo: Dia evita la beffa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ferma la capolista Napoli all’Olimpico. Un 2-2 amaro per la squadra di Baroni che gioca meglio degli avversari e regala di fatto i due gol ai partenopei con gli errori di Provedel e Marusic. Un pari con qualche rimpianto quindi per i biancocelesti che si confermano una squadra indigesta ad Antonio Conte. Baroni sceglie la squadra tipo con Pedro al posto dell’acciaccato Dia, mentre negli ospiti Politano parte in panchina per dare spazio a Raspadori.

Lazio che parte fortissima e al 6’ va in vantaggio con Isaksen. Bolide del danese dalla distanza che non lascia scampo a Meret. Il Napoli sembra deconcentrato e la squadra di Baroni prova ad approfittarne. Al 12’, però, Provedel sbaglia a lanciare Rovella in campo aperto e regala palla al Napoli e poi non è perfetto sul tiro di Raspadori che vale l’1-1. Una doccia gelata per i biancocelesti che accusano pesantemente il colpo. Poco dopo si ferma anche Castellanos per una problema muscolare e al suo posto entra Noslin. Il doppio colpo subito si fa sentire per le aquile che sono meno brillanti dell’avvio. Il Napoli gestisce il pari e prima dell’intervallo Meret alza in corner il tiro di Rovella.

Nella ripresa la gara si fa più divertente con Provedel che respinge il tiro di Lukaku con i pugni, ma l’occasione enorme capita a Isaksen dopo la cavalcata di Tavares. Il danese prende troppo bene il pallone che esce a pochi centimetri dall’incrocio. Ad andare in vantaggio è il Napoli che sfrutta una serie di rimpalli fortunati che portano all’autogol di Marusic. La Lazio reagisce d’orgoglio e Zaccagni pareggia in rovesciata, ma l’urlo rimane in gola per il fuorigioco del numero dieci. Baroni inserisce Dia, Lazzari e Tchaouna ed è proprio il senegalese a trovare il pari a tre dalla fine con un perfetto tiro a girare. Nel recupero Noslin va vicino alla rete del 3-1, ma Meret salva di piede. Un pari che lascia qualche rimpianto per lo storytelling della partita che sorrideva di più ai biancocelesti.