Lazio - Napoli, le probabili formazioni: pochi cambi per Baroni

Dopo la manita rifilata al Monza, la Lazio resta all'Olimpico e aspetta il Napoli di Conte. Baroni si prepara nuovamente al big match contro gli azzurri dopo il doppio successo tra Coppa Italia e campionato dello scorso dicembre. Davanti a Provedel tra i pali si riparte dallo stesso quartetto difensivo vincente di domenica: Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Ancora out Hysaj, che ne avrà per 30/40 giorni, così come Patric e Vecino che tentano il recupero per il Venezia (22 febbraio). A centrocampo è inamovibile la coppia Guendouzi - Rovella. Dia sta bene, ma va in panchina: il suo posto lo prende Pedro. Scalpita Dele-Bashiru per entrare a gara in corso. Il resto del reparto lo completano Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e il Taty Castellanos come centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Dia, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku. All.: Conte.