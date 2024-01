Lazio - Napoli, le probabili formazioni: tre assenze pesanti per Sarri

Lazio, il Napoli è vicino e l'Olimpico attende solo il fischio d'inizio. Domenica 28 gennaio la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per la 22° giornata di Serie A, importantissima per i biancocelesti. Fuori Zaccagni e Immobile per squalifica e Patric per infortunio. Verso la conferma la coppia centrale formata da Gila e Romagnoli con Casale ancora più indietro. Nuovi ballottaggi in centrocampo, Luis Alberto favorito su Vecino per affiancare Rovella e Guendouzi. In difesa, dubbio tra Lazzari e Pellegrini, l'ex Juve potrebbe spuntarla visto gli ultimi ingressi positivi, ma per ora resta avanti l'ex Spal. Davanti ha recuperato e gioca Castellanos con Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra. Pedro a gara in corso.

LAZIO - NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mazzocchi; Politano, Raspadori, Zielinski. All.: Mazzarri