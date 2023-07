Lazio - NK Bravo, poker di vittorie! Doppio Immobile, esordio Castellanos

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince anche l'ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo la seduta d'allenamento con cui s'è aperto il quattordicesimo giorno, la squadra si è ritrovata allo Zandegiacomo per affrontare l'NK Bravo. La formazione mandata in campo da Sarri al 1' è quella titolare con Provedel in porta, Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic a formare il quartetto difensivo. A centrocampo confermata la presenza di Luis Alberto, rimasto ai box nella sessione di lavoro mattutina. E poi Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni a completare il terzetto d'attacco. La sfida si conclude 2-0, un gol per tempo en plein raggiunto nelle amichevoli (quattro) giocate in terra veneta.

PRIMO TEMPO - Dopo tre minuti dall'inizio del match, la Lazio è vicina alla rete. Bel lancio lungo di Marusic all'indirizzo di Vecino che, di testa, prende la traversa: il pallone rimbalza davanti la linea di porta ma per il direttore di gara non è gol. Primo tempo che vede i biancocelesti chiudere sull'1-0 ma che annovera tra i protagonisti Danilo Cataldi: al 7' il centrocampista si ferma per un problema alla coscia, Sarri obbligato al cambio, in campo va Marcos Antonio. Ci prova Zaccagni per due volte, Luis Alberto prova ad incantare con assist di tacco, ma alla fine il gol che sblocca il match arriva dai piedi di Ciro Immobile. L'attaccante prima subisce fallo da Gurlica (che rimedia anche l'ammonizione), poi dagli undici metri batte Orbanic. Negli ultimi minuti che precedono il duplice fischio arriva una buona chance del Mago da calcio di punizione e una ghiottissima possibilità per Zaccagni di mettere la firma sul tabellino alla voce marcatori: la conclusione dell'arciere, però, si perde fuori e al 45' il risultato è fermo sull'1-0.

SECONDO TEMPO - All'intervallo Sarri cambia poco: dentro Basic e Patric, escono Vecino e Casale. Fuori anche Provedel per Maximiano. In avvio si rende pericoloso il Bravo con Janjic, ma alla fine è ancora la Lazio ad andare in gol, sempre con il proprio capitano: passaggio perfetto di Luis Alberto, con il bomber della Lazio che, a tu per tu con Fink, non può sbagliare. Raddoppio biancoceleste, ma non finisce qui. Passano pochi minuti ed è ancora Zaccagni a far tremare la porta avversaria: il suo colpo di testa si perde alto per un soffio. Sarri cambia ancora: dà spazio a Castellanos (che fa l'esordio con la Lazio) e mette in panchina Immobile. Poi fa entrare Cancellieri al posto di Felipe Anderson. Tutti, alla fine, riescono a "rosicchiare" un po' di spazio in campo: Sana Fernandes, Ruggeri, Bertini e Fares (rispettivamente al posto di Zaccagni, Romagnoli, Luis Alberto e Marusic).

POKER - Gli avversari non si danno mai per vinti, vanno vicino alla rete senza mai raggiungerla. E quando l'arbitro fischia, il risultato è 2-0. Decisivo Immobile, autore di una doppietta e acclamato dalla gente presente allo Zandegiacomo. Allo stesso modo, cori e applausi a Luis Alberto che, dopo aver fatto prendere uno spavento ai tifosi con una storia Instagram piuttosto criptica, sembra aver ormai firmato il prolungamento di contratto con la Lazio. E davanti a una notizia del genere, i laziali non hanno potuto far altro che festeggiare. Come al termine del poker d'amichevoli.

