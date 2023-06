Lazio, obiettivo raggiunto: Romagnoli e Luis regalano il secondo posto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E chi se non loro? I simboli del rinnovamento della Lazio. La testata di Romagnoli, il destro magico di Luis Alberto. La squadra di Sarri chiude il campionato al secondo posto. Risultato storico, impensabile a inizio stagione. Il cerchio si è chiuso. Da Empoli a Empoli, nello stadio in cui il tecnico si è affermato prima di passare al Napoli. Dal suo arrivo questo è un gruppo diverso, capace di mettersi alle spalle formazioni del calibro di Inter, Milan e Juve. Per non dimenticare le rivali Roma e Atalanta, che però non sono mai state realmente in corsa per insidiare il posto Champions dei biancocelesti. È la quarta volta nella sua storia che la Lazio arriva al secondo posto al termine della Serie A. Per risalire alla prima occasione bisogna tornare indietro alla stagione 1936/1937. Le altre due negli anni '90: prima con Zeman, poi con Eriksson. Sotto la gestione Lotito è il miglior risultato mai ottenuto, anche se in termini di punti il record rimane ancora quello del campionato 2019/2020, con i 78 punti della banda Inzaghi. È il punto da cui partire per guardare il futuro con ancora più ambizione. Dopo la vittoria dell'Inter serviva una risposta importante. La voglia si è vista da subito. Nemmeno due minuti sul cronometro e Luis Alberto impegna Vicario all'intervento in due tempi. Si gioca in una sola metà campo, con Sarri che guarda la sua squadra dall'alto (squalificato per il rosso rimediato contro la Cremonese), con le direttive che arrivano sul prato tramite il vice Martusciello e il collaboratore Ianni. Un paio di occasioni potenziali per Immobile, che però non riesce a calciare in modo deciso e decisivo. La chance buona però arriva a pochi minuti dal termine del primo tempo, con Ciro che si presenta davanti a Vicario, bravo a deviare in angolo lo scavino del capitano laziale. Ma non finisce qui. Il portiere dell'Empoli è chiamato all'ennesimo intervento sul piattone rasoterra di Patric, liberato bene al limite dell'area dal calcio di punizione di Luis Alberto. La ripresa si apre subito con le rete di Romagnoli che gira in porta il calcio d'angolo di Luis Alberto. Esplode la festa dei 4 mila presenti al Castellani, che aspettavano con ansia il controsorpasso. Zanetti, dopo il gol preso, cerca di dare maggior consistenza al centrocampo, inserendo Henderson al posto di Grassi. Ma è ancora la Lazio a rendersi pericolosa poco dopo. Piatto di Milinkovic su assist di Immobile, ma la difesa toscana respinge in angolo. Anche la Lazio cambia. Dentro Zaccagni al posto di Pedro, ed è proprio l'ex Verona a costruirsi una grande chance, ma Vicario risponde ancora presente. Nel finale prima la grande parata di Provedel su Cambiaghi (espulso subito dopo) e poi la rete di Luis Alberto che mette la parola fine sulla partita e sul secondo posto.