Lazio, oggi il ricorso per la riapertura della Curva Nord. Ma...

"Si riferisce che durante l'intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore 'ospiti distinti sud-est', si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale". Questo è quello che riporta il Giudice Sportivo per giustificare la chiusura del settore Curva Nord per la partita tra Lazio e Empoli. Una sentenza che non lascia pietà, neanche per quei 'almeno' 6.000 tifosi che a Lecce non c'erano e che, a rigor di logica, non possono rientrare tra i presunti colpevoli. Questo sarebbe uno dei motivi che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, avrebbe spinto la società a fare ricorso, che sarà discusso nella giornata di oggi, contro la decisione del Giudice Sportivo. La Lazio, infatti, accetta ben volentieri il pugno duro, è disposta a patteggiare la chiusura di una trasferta con la riapertura di un settore in cui sono collocati 7.000 tifosi abbonati, di cui la stragrande maggioranza innocenti, e che non hanno neanche la possibilità di acquistare biglietti in altri settori. La società biancoceleste, inoltre, punta davanti la Corte Sportiva d’Appello nazionale al fatto che di quei presunti 1.000 tifosi, molti potrebbero essere abbonati, o acquistare biglietti, in altri settori ed entrare lo stesso, a discapito degli altri innocenti che resteranno a casa. E' una corsa contro il tempo, domani alle 15.00 la squadra scenderà in campo, e le possibilità di riuscita sono molto poche. La speranza è che davanti alla richiesta della società la giustizia comprenda che punire gli innocenti, sia quelli presenti a Lecce, sia no, potrebbe non rivelarsi la mossa più adeguata.

INIZIATIVA DELLA LAZIO: CONTRO IL RAZZISMO E PER SINI - Oltre al ricorso la Lazio vuole farsi vedere sensibile al tema del razzismo, come ha sempre fatto. Motivo per cui prima della gara contro l'Empoli scenderà in campo con delle magliette con la scritta 'We love football', 'We fight racism'. Aldilà di questo fatto c'è Sinisa. La società biancoceleste ha organizzato un'iniziativa in memoria di Mihajlovic e che partirà proprioc contro l'Empoli, ma durerà fino al termine di gennaio.