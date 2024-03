Lazio, oggi il ricorso per la squalifica di Guendouzi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio - come vi avevamo anticipato in esclusiva - ha intenzione di fare ricorso per ridurre la squalifica imposta dal Giudice Sportivo nei confronti di Matteo Guendouzi, dopo la partita contro il Milan. Facendo fede sul referto dell'arbitro Marco Di Bello, questo nel comunicato ufficiale ha scritto: "...per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario". Un presunto fallo di reazione che è costato due giornate di squalifica al centrocampista francese: pena ritenuta eccessiva dalla società biancoceleste la quale, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi presenterà oggi il proprio ricorso.

La speranza dei dirigenti, condivisa da Sarri, è quello di rivederlo in campo contro il Frosinone. Guendouzi è diventato ormai un giocatore chiave del centrocampo, uno di quegli irrinunciabili del tecnico toscano. La sua quantità, abbinata a qualità che prima sembravano nascoste, gli sono valse il ruolo da titolare a Roma e il ritorno tra i pre-convocati con la Francia. In un momento così bello e importante, però, il classe 1999 rischia di doversi fermare per una scelta arbitrale che da Formello ritengono assurda.

In questo senso giovedì, giorno di discussione del ricorso, i legali della Lazio punteranno tutto sull'assurdità scritta dal fischietto di Brindisi nel referto. Lo spintone a Pulisic, per liberarsi dalla sua trattenuta, è ritenuto ben distante dal 'racconto' di Di Bello che parla di tre manate nei confronti dell'avversario: due al petto e una alla schiena. Solo in settimana, dunque, si avranno novità in tal senso. Per mezzo di un comunicato - probabilmente della Lega - si saprà se i tentativi della Lazio saranno andati a buon fine o se bisognerà rinunciare a 'Guendo' anche per la trasferta in Ciociaria.