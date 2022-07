Lazio, oggi la prima giornata di visite mediche: controlli conclusi in Paideia - FT&VD

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 - In Paideia è arrivato in questi minuti anche il portiere Marco Alia. Per oggi le visite mediche terminano qui, riprenderanno solo nella mattina di domani.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Anche Marius Adamonis fa il suo ingresso in clinica

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Avanti il prossimo. Si affolla la sala d'attesa della clinica. Ora tocca è Furlanetto a varcare l'ingresso, seguito dal compagno Adeagbo

AGGIORNAMENTO ORE 9:55 - Dopo Radu, per quanto riguarda la prima squadra, è il turno di Mattia Zaccagni che ha appena fatto il suo ingresso in Paideia. L'ultimo dei big per oggi, mentre per la Primavera sono arrivati anche Ruggeri, Floriani Mussolini e Marinacci

AGGIORNAMENTO ORE 8:55 - Il primo ad arrivare, della Primavera aggregato alla prima alla prima squadra, è stato Marco Bertini

AGGIORNAMENTO ORE 8:26 - Arrivano in clinica anche il vice di Sarri, Martusciello e il preparatore dei portieri Nenci

Prima giornata di visite mediche, iniziano stamattina e si concluderanno domani. Via-vai in Paideia dalle 8 per i controlli di idoneità sportiva. Previsti anche i test all’Isokinetic, sono i passaggi necessari per avere il via libera in vista della partenza di martedì per Auronzo. Il primo a presentarsi è Stefan Radu, man mano toccherà all’intera rosa biancoceleste tranne Cataldi, Marcos Antonio, Cancellieri (hanno già sostenuto le visite) e i nazionali, che stanno sfruttando gli ultimi giorni di vacanza e si uniranno al gruppo direttamente in ritiro intorno al 7-8 luglio. Per oggi in programma gli esami di pochi big, è il turno soprattutto dello staff di Sarri e dei Primavera aggregati (Furlanetto, Floriani Mussolini, Ruggeri, Adeagbo, Marinacci, Coulibaly, Crespi e Bertini).

